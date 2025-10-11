Τοπάλ Οσμάν: Θύμα προδοσίας ο Κερασούντιος Ατματζίδης που ήθελε να απαλλάξει τον Πόντο από την «ύαινα»

1920. Ο Σάββας Ατματζίδης, ένας νεαρός Κερασούντιος και φλογερός πατριώτης, έχει αποφασίσει να δολοφονήσει την «ύαινα της Κερασούντας», τον Τοπάλ Οσμάν.
Ωστόσο όπως γίνεται συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει προδότης και ο νεαρός δολοφονείται από τον ίδιο τον Τοπάλ Οσμάν.
Στο γεγονός αυτό υπάρχουν αναφορές τόσο στην ιστορική μονογραφία του Ιωακείμ Σαλτσή «Χρονικά των Κοτυώρων – Από το 1914 έως το 1922», στα Χρονικά του Πόντου, στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 1946 όσο και στο μνημειώδες έργο Γη του Πόντου του Τραπεζούντιου δημοσιογράφου και θεατρικού συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά.
