Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ναρκοπέδιο οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Επίδομα ασθενείας για 500.000 μη μισθωτούς και ελ. επαγγελματίες
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΑΤΑΡΕΕΙ η εμπιστοσύνη σε κόμματα – θεσμούς
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι νεέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών
ΕΣΤΙΑ: Ηθικές αρχές για τον αλγόριθμο!
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΣΟΚ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Σε κλοιό πιέσεων για το SAFE
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Δυναμώνει το απεργιακό κύμα Την Τρίτη κανείς για δουλεία!
ΤA NEA: ΠΟΙΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΠΟΙΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΚONTRA: ΠΙΕΖΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ EUROFIGHTER
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Πανδημοκρατικό ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ