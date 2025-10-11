Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ναρκοπέδιο οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Επίδομα ασθενείας για 500.000 μη μισθωτούς και ελ. επαγγελματίες

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΑΤΑΡΕΕΙ η εμπιστοσύνη σε κόμματα – θεσμούς

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι νεέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών

ΕΣΤΙΑ: Ηθικές αρχές για τον αλγόριθμο!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΣΟΚ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Σε κλοιό πιέσεων για το SAFE

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Δυναμώνει το απεργιακό κύμα Την Τρίτη κανείς για δουλεία!

ΤA NEA: ΠΟΙΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΠΟΙΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ

ΚONTRA: ΠΙΕΖΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ EUROFIGHTER

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Πανδημοκρατικό ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ