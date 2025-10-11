Logo Image

Παγκράτι: Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη Φιλολάου

Κοινωνία

Παγκράτι: Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη Φιλολάου

Menelaos Myrillas / SOOC

Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- Υλικές ζημιές μόνο

Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν όταν λεωφορείο της ΕΘΕΛ συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο Παγκράτι.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Φιλολάου και Χρεμωνίδου, στις 5:30 τα ξημερώματα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας Smart, ανέβαινε την Φιλολάου και το λεωφορείο κατέβαινε τη Χρεμωνίδου και συγκρούστηκαν στη διασταύρωση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Τροχαία, που επικαλείται η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υπήρξαν υλικές ζημιές από τη σύγκρουση, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα είναι καλά στην υγεία τους.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube