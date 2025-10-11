Παγκράτι: Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη Φιλολάου

Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν όταν λεωφορείο της ΕΘΕΛ συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο Παγκράτι.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Φιλολάου και Χρεμωνίδου, στις 5:30 τα ξημερώματα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας Smart, ανέβαινε την Φιλολάου και το λεωφορείο κατέβαινε τη Χρεμωνίδου και συγκρούστηκαν στη διασταύρωση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Τροχαία, που επικαλείται η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υπήρξαν υλικές ζημιές από τη σύγκρουση, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα είναι καλά στην υγεία τους.