Μαρτυρία Χρήστου Σαββίδη: Ο τελάλης φώναξε «Οι Έλληνες να ετοιμάζονται, σε λίγες μέρες θα φύγουν για την Πόλη»

Κοινωνία

Χρειάστηκε να δουν τις καραβιές Ελλήνων που έφευγαν μαζικά από την Τουρκία για να πειστούν ότι δεν επρόκειτο να επιστρέψουν ποτέ στη Σαφράμπολη και τη ζωή που είχαν αφήσει πίσω

Ο Χρήστος Σαββίδης ζούσε στη Σαφράμπολη, η οποία ήταν κτισμένη πάνω στον δημόσιο δρόμο που συνέδεε τις περιοχές από τη Νικομήδεια ως την Κασταμονή και από την Άγκυρα ως την Αδριανούπολη, 92 χλμ δυτικά της Κασταμονής.

Η περιοχή είχε μεγάλη εμπορική σημασία και εκκλησιαστικά άνηκε στη μητρόπολη Νεοκαισαρείας και Ινέου, που το 1911 είχε μεταφέρει την έδρα της από την Τοκάτη στα Κοτύωρα.

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο ελληνικός πληθυσμός της Σαφράμπολης, ως επί το πλείστον τουρκόφωνος, ανερχόταν στους 3.000 κατοίκους, οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους γηγενείς. Πριν από την Ανταλλαγή η περιοχή συγκέντρωνε 10.000 κατοίκους, μεταξύ των οποίων περίπου 600 ελληνικές οικογένειες, εγκατεστημένες κυρίως στη συνοικία Κιράνκιοϊ. Διατηρούσαν εκκλησία αφιερωμένη στον πρωτομάρτυρα Στέφανο, αστική σχολή και παρθεναγωγείο. Η περιοχή ήταν εξαιρετικά εύφορη, ενώ πολλοί από τους κατοίκους είτε ασχολούνταν με το εμπόριο είτε ήταν ονομαστοί τεχνίτες.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο pontosnews.

