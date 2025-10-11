Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου, Αποστόλου εκ των επτά Διακόνων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Θεοφάνης ο Γραπτός, Ομολογητής και Επίσκοπος Νικαίας

Ο Άγιος Ιωνάς ο εν Περγάμω της Ξυλοτύμβου Κύπρου, ο Θαυματουργός

Ο Άγιος Φίλιππος υπήρξε ένας από τους επτά διακόνους που εξέλεξαν οι Απόστολοι για τη διακονία της πρώτης Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Ήταν κήρυκας του Ευαγγελίου γεμάτος Πνεύμα Άγιο και σοφία, και υπήρξε πρωτοπόρος του χριστιανικού έργου στη Σαμάρεια. Η συνάντησή του με τον Αιθίοπα ευνούχο, στον οποίο δίδαξε και βάπτισε στο όνομα του Χριστού, καταγράφεται ως μία από τις πρώτες ιεραποστολές του Χριστιανισμού.

Ο Όσιος Θεοφάνης ο Γραπτός ονομάστηκε έτσι γιατί κατά την περίοδο της Εικονομαχίας βασανίστηκε σκληρά και το σώμα του χαράχτηκε με πυρακτωμένα σίδερα για την ομολογία του υπέρ των αγίων εικόνων. Παρά τα μαρτύρια, παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη.

Ο Άγιος Ιωνάς ο Θαυματουργός από την Ξυλοτύμβου της Κύπρου έζησε ασκητικά και έγινε γνωστός για τα θαύματά του και τη θεραπευτική του χάρη, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα ευσέβειας στο νησί.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν το όνομα: