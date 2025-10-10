Πως θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς στην 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, στις γραμμές 2 και 3, στη γραμμή 1 του ΗΣΑΠ καθώς και την κυκλοφορία του τραμ από τις 9:00 έως τις 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες από τα σωματεία εργαζομένων σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Με τη συμμετοχή τους στην 24 απεργία οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς διεκδικούν :

‘Άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του Νομοσχεδίου

Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου, όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους