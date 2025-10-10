Logo Image

Αγιος Παντελεήμονας: Νεκρός Ουκρανός σε διαμέρισμα, άγρια χτυπημένος – Τι υποστήριξε ο τραυματίας ομοεθνής του

Κοινωνία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/INTIME (ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Ο νεκρός ήταν δεμένος με πλαστικά δεματικά

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς η αστυνομία εντόπισε ένα νεκρό και έναν τραυματίας σε διαμέρισμα το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε διαμέρισμα 1ου ορόφου, επί της οδού Σεράφη 4, βρέθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ», δεμένος με πλαστικά δεματικά και άγρια χτυπημένος μέχρι θανάτου, ένας 31χρονος Ουκρανός και εντός του χώρου βρέθηκε επίσης χτυπημένος αλλά τραυματισμένος ένας 48χρονος ομοεθνής του που όπως είπε, κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Αστυνομία.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο 48χρονος  ανέφερε πως 4 άτομα μπήκαν μέσα στο σπίτι και ξεκίνησαν να τους χτυπούν.

Ωστόσο δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης του σπιτιού.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Ασφάλειας και των Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο δυνατό.

