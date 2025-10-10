Logo Image

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε όπλο και κοκαΐνη στο αυτοκίνητο

Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.

Πού τα εντόπισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών

Ένας 36χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας ειδικών ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, εντοπίστηκε να κατέχει αεροβόλο πιστόλι, 103 μεταλλικά σφαιρίδια και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους 2,9 γραμμαρίων.

Βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε αυτοκίνητο που κατείχε, και συγκεκριμένα κάτω από το κάθισμα του οδηγού, σε θήκη δίπλα από το τιμόνι και στον αεραγωγό του κλιματισμού, αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

