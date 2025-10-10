Δικαστήριο της ΕΕ: Επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Επιβολή χρηματικών κυρώσεων επέβαλε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην Ελλάδα, λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση του 2014 που υποχρέωνε «να σταματήσει η λειτουργία του υπερφορτωμένου χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη Ζάκυνθο, σε περιοχή με χαρακτηρισμό “Natura 2000″».

Στην απόφασή του, το ΔΕΕ σημειώνει ότι η Ελλάδα δεν έχει σταματήσει τη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) ευρισκόμενου στο θαλάσσιο εθνικό πάρκο της Ζακύνθου, φυσικό οικότοπο της θαλάσσιας χελώνας «Caretta-Caretta», ενώ ο χώρος αυτός ήταν κορεσμένος και δυσλειτουργικός, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και το περιβάλλον.

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι από τον Ιούνιο του 2017 (ημερομηνία αναφοράς στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής), η Ελλάδα δεν έχει καταρτίσει σχέδιο διευθέτησης για να συνεχιστεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ Ζακύνθου, σύμφωνα με την οδηγία (1999/31) που διέπει τους χώρους υγειονομικής ταφής, ούτε έχει παύσει τη λειτουργία του εν λόγω ΧΥΤΑ, ο οποίος συνέχισε να δέχεται απόβλητα μέχρι το τέλος του 2017.

Κατά συνέπεια, οι ελληνικές αρχές διατάσσονται να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης (Πέμπτη 9 Οκτωβρίου) και έως την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης του 2014, καθώς και κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 5.500.000 ευρώ.

Το Δικαστήριο της ΕΕ τονίζει ότι τα ποσά που αποφασίστηκαν δικαιολογούνται από τη σοβαρότητα της παράβασης, η οποία ενέχει σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πηγή: ΑΜΠΕ