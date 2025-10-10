Επίθεση Γεωργιανού στην έγκυο σύζυγό του: Βίντεο πριν από το βάρβαρο επεισόδιο

Τις συνθήκες που προηγήθηκαν της βίαιης επίθεσης του Γεωργιανού εις βάρος της εγκύου συζύγου του καταγράφει νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Από το βίντεο φαίνεται να υποστηρίζεται η υπόθεση ότι ο Γεωργιανίος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, λίγα λεπτά πριν τραυματίσει σοβαρά την 37χρονη σύζυγό του.

Ο 43χρονος δράστης είναι σεσημασμένος με βαρύ ποινικό μητρώο, δώδεκα συλλήψεις και ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που ξεκινάει από το 2012

Μεταξύ αυτών, για σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας με την τελευταία το 2025 για επικίνδυνη οδήγηση.

Η βίαιη επίθεση στη σύζυγό του, σημειώθηκε την ίδια ημέρα που ο 43χρονος που βγήκε από τη φυλακή.