Κοινωνία

Κ. Τσιάρας: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες για παράνομα εμβόλια κατά της ευλογιάς των προβάτων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ενοχοποιούντα για παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ ενδέχεται να είναι και ένας από τους λόγους διάδοσης της ασθένειας

Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζήτησε, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, να μεταβιβαστούν οι καταγγελίες του τηλεοπτικού σταθμού ότι πολλοί εισάγουν παρανόμως εμβόλια για την ευλογιά -και πιο συγκεκριμένα από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο-, τα οποία κάνουν μόνοι τους στα ζώα.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ του σταθμού, τα εμβόλια αυτά, που δεν είναι πιστοποιημένα, «ενοχοποιούνται» για παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ ενδέχεται να είναι και ένας από τους λόγους διάδοσης της ασθένειας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

