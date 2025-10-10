Φοινικούντα: Δημοσιεύθηκε η διαθήκη του 70χρονου – Συντάχθηκε τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του

Δημοσιοποιήθηκε η «μυστική» διαθήκη του 70χρνου άνδρα, ενός εκ των δύο θυμάτων της φονικής επίθεσης στη Φοινικούντα.

Η διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή τρεις ημέρες πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του, στις 5 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος αναφέρει σε αυτή ότι τη συνέταξε «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου του», στοιχείο που προδίδει ότι βρισκόταν σε φόβο ή ανησυχία για τη ζωή του.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του 68χρονου (μέσα σε αυτή τους και το γνωστό κάμπινγκ στη θέση Στάδιον-Μαυροβούνι Καλαμακίων») περνά σε στενό συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού.

Είναι το πρόσωπο, στο οποίο αφήνει τόσο τα ακίνητα όσο και τις εταιρικές συμμετοχές του, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών του εσόδων, σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ, το οποίο θεωρείται ότι έχει πολύ μεγάλη οικονομική αξία.

Επιπλέον, ένα οικόπεδο περίπου 8 στρεμμάτων στην Παραλία Καλαμακίων κληροδοτείται στον επιστάτη του, δηλαδή το δεύτερο θύμα της δολοφονίας.

Η αξία του ακινήτου υπολογίζεται στις 500.000 – 600.000 ευρώ. Σε άλλους συγγενείς αφήνονται μικρά χρηματικά ποσά και κληροδοσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου, που φέρεται να είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο πριν και παρέμενε σφραγισμένη.

Η σύγκριση των δύο εγγράφων θεωρείται κρίσιμη, καθώς τυχόν διαφορές ενδέχεται να βοηθήσουν στην κατανόηση των κινήτρων του δράστη ή των δραστών.

Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στον εντοπισμό της μοτοσικλέτας με την οποία διέφυγε ο δράστης. Σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές, το όχημα φαίνεται να έχει περάσει στην Ηλεία, όπου και συνεχίζονται οι αναζητήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα φέρεται να έχει καταγραφεί και στην Κόρινθο.

Χαρτογραφούν τη διαδρομή

Πάντως, κατά την δημόσια τηλεόραση, οι έρευνες των αστυνομικών αρχών δεν εστιάζουν μόνο στα κληρονομικά ζητήματα.

Ταυτόχρονα οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν την διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης όταν αποχώρησε από το σημείο της δολοφονίας. Ο δράστης φέρεται να διέφυγε χρησιμοποιώντας ένα μαύρο σκούτερ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, αυτό το σκούτερ έχει εντοπιστεί να περάσει τη Μεσσηνία και να διασχίζει χωριά της Ηλείας. Το εύρημα αυτό εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο 60χρονος επιστάτης – δεύτερο θύμα του φονικού – καταγόταν από την περιοχή.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη χαρτογράφηση ολόκληρης της διαδρομής διαφυγής του δράστη αλλά και τον εντοπισμό της μηχανής.

Την ίδια ώρα αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τις προηγούμενες ημέρες στελέχη από το Εγκληματολογικό έχουν σπεύσει από την Αθήνα και συνδράμουν στις έρευνες για την υπόθεση.