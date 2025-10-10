Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές ΔΥΠΑ: Παράταση αιτήσεων για αμειβόμενη μαθητεία σε Τουρισμό-Φιλοξενία

Μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις επτά ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας είναι:

α) Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

β) Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

γ) Τεχνίτης Επισιτισμού

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου.

Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω gov.gr στη σχετική διεύθυνση. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Πόλεις λειτουργίας

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδος.

Οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει:

Πρόγραμμα μάθησης στην Εκπαιδευτική Δομή (Νοέμβριος – Απρίλιος).

Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος – Οκτώβριος), με 8ωρη απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 186,70 €.

Ειδικότητες ανά σχολή

Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου, Τεχνίτης Επισιτισμού.

Μυτιλήνη, Πάτρα: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτης Επισιτισμού.

Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.

Παροχές για τους/τις μαθητές/τριες

Αμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας

Σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα

Εκπαίδευση από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό

Επίδομα στέγασης 240 € μηνιαία και σίτισης 9 € ημερησίως, με διευρυμένα κριτήρια

Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές

Δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

