Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές ΔΥΠΑ: Παράταση αιτήσεων για αμειβόμενη μαθητεία σε Τουρισμό-Φιλοξενία

Μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις επτά ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025-2026.
Οι διαθέσιμες ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας είναι:
α) Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
β) Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
γ) Τεχνίτης Επισιτισμού
Προϋποθέσεις
- Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου.
- Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω gov.gr στη σχετική διεύθυνση. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.
Πόλεις λειτουργίας
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδος.
Οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει:
- Πρόγραμμα μάθησης στην Εκπαιδευτική Δομή (Νοέμβριος – Απρίλιος).
- Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος – Οκτώβριος), με 8ωρη απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.
Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 186,70 €.
Ειδικότητες ανά σχολή
- Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου, Τεχνίτης Επισιτισμού.
- Μυτιλήνη, Πάτρα: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτης Επισιτισμού.
- Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.
Παροχές για τους/τις μαθητές/τριες
- Αμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας
- Σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα
- Εκπαίδευση από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό
- Επίδομα στέγασης 240 € μηνιαία και σίτισης 9 € ημερησίως, με διευρυμένα κριτήρια
- Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές
- Δυνατότητα αναβολής στράτευσης.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες.