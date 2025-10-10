Πάνος Ρούτσι στο Naftemporiki TV: Με αφήσαν 23 μέρες να αργοπεθαίνω μπροστά στη Βουλή – Παρακολουθούν την οικογένειά μου

Δριμύ κατηγορώ σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη απηύθυνε ο Πάνος Ρούτσι σε συνέντευξή του στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής» και στην εκπομπή Momentum με τη Μάγκυ Δούση, λίγα 24ωρα μετά την απόφασή του να σταμάτήσει την απεργία πείνας έπειτα από 23 ημέρες.

Παράλληλα ο κ. Ρούτσι κατήγγειλε ότι παρακολουθούν την οικογένειά του και πως κάποιοι προσπάθησαν να εκφοβίσουν τον γιο του όσο ο ίδιος βρισκόταν σε απεργία πείνας.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για την εκταφή και για τη διενέργεια εξετάσεων DNA και τοξικολογικών στη σορό του γιου του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, ο κ. Ρούτσι ανέφερε πως «την ερχόμενη εβδομάδα θα δηλώσουμε τους τεχνικούς συμβούλους μας και από εκεί και πέρα περιμένουμε καινούρια ημερομηνία για την εκταφή».

«Από το εξωτερικό θα φέρουμε έναν δικό μας τεχνικό σύμβουλο γιατί εδώ πια δεν εμπιστευόμαστε τίποτε. Περιμένουμε να μας πουν πότε θα έρθουν για να ορίσουμε νέα ημερομηνία εκταφής» είπε.

Αναφορικά με το πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκτίμησε πως «θα αργήσουν λιγάκι γιατί υπάρχει μεγάλη διαδικασία». «Με αυτή την κίνηση που έκανα δεν άνοιξε ο δρόμος μόνο για εμένα, άνοιξε ο δρόμος για όλους τους συγγενείς, για όλους όσοι έκαναν αιτήσεις και είχαν απορριφθεί» σημείωσε.

«Δυόμισι χρόνια τώρα περίμενα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της»

Ερωτηθείς για τη δίκη, ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε πως «μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει Δικαιοσύνη όσον αφορά την υπόθεση των Τεμπών». «Ελπίζω από εδώ και πέρα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Ο αγώνας μας έχει πολύ μέλλον και θέλει προσεκτικά βήματα. Με τη δικηγόρο που με εκπροσωπεί νομίζω ότι θα πάει καλά η δίκη» συμπλήρωσε.

«Ρίχνουν το μπαλάκι από τον έναν ιατροδικαστή στον άλλο»

«Δυόμισι χρόνια τώρα περίμενα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως έπρεπε. Από την πρώτη μέρα προσπαθήσαν να καλύψουν τα ίχνη τους, μπάζωσαν, πέταξαν τα δείγματα με εντολή ανακριτή. Ιατροδικαστές έκαναν δουλειά-εξπρές με εντολή της κυβέρνησης και τώρα ρίχνουν το μπαλάκι από τον έναν ιατροδικαστή στον άλλο. Όλα αυτά θα βγουν στο φως, θα βγει η αλήθεια» επισήμανε.

Σε ερώτηση για το αν τον έχει προσεγγίσει κάποιο μέλος της κυβέρνησης, απάντησε: «Από την ώρα που έχω σταματήσει την απεργία πείνας, κανένας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου».

Ο κ. Ρούτσι κατήγγειλε πως ο ίδιος και οι οικογένειά του έχουν διαπιστώσει «περίεργες κινήσεις», τις οποίες και έχει καταγγείλει και στην Αστυνομία. «Υπάρχουν περίεργες κινήσεις στην οικογένειά μου. Όπως με το παιδί μου, που ήταν στη Θεσσαλονίκη, για εκφοβισμό μάλλον και το έχουμε καταγγείλει και στην Αστυνομία. Αυτά τα πράγματα μας τα έχουν κάνει εδώ και 2,5 χρόνια, συνέχεια μας παρακολουθούν και μάλλον έτσι λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, με εκφοβισμό, να μη μιλάμε. Αλλά δεν φοβόμαστε τίποτε» είπε.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον γιο του πρόσθεσε πως «εδώ και περίπου δύο μήνες έχει δει περίεργες κινήσεις, να τον παρακολουθούν με συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όπου και να πάει και το τελευταίο ήταν όσο έκανα την απεργία πείνας, είχαν παραβιάσει ένα παράθυρο για εκφοβισμό, χωρίς να μπουν μέσα. Το παιδί τρόμαξε πάρα πολύ και εκείνη τη νύχτα με πήρε τηλέφωνο τρομαγμένος».

«Αν δεν είχα τη στήριξη του κόσμου δεν ξέρω πώς θα είχε καταλήξει η απεργία πείνας»

Ευχαρίστησε τέλος τον κόσμο για την στήριξή του όσο έκανε απεργία πείνας, ενώ στηλίτευσε την στάση της Πολιτείας: «Με αφήσαν 23 μέρες να αργοπεθαίνω στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στην πόρτα τους και αν δεν είχα τη στήριξη του κόσμου, της οικογένειάς μου δεν ξέρω πώς θα είχε καταλήξει» ανέφερε χαρακτηριστικά.