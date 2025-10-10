Βουλιαγμένη: Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός εστιατορίου

Τον εμπρησμό καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατορίου) στην περιοχή της Βουλιαγμένης, τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Οκτωβρίου 2024, εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε, με κατάλληλη αξιοποίηση συλλεχθέντος υλικού, ταυτοποιήθηκε ως δράστης 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Νίκαια Αττικής, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Όπως προέκυψε, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κατόπτευσε για μικρό χρονικό διάστημα το εσωτερικό του καταστήματος και στη συνέχεια μετέβη στην οροφή του και έριξε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας ανάφλεξη και πυρκαγιά.

Παράλληλα, στην κατοχή του 60χρονου βρέθηκε ένα σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή, για τα οποία ο ιδιοκτήτης τους είχε καταγγείλει υπεξαίρεση στις 24 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στη Νίκαια Αττικής και στο Λουτράκι Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα χωρίς άδεια

3 παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια

5 μαχαίρια

2 ξίφη

τσεκούρι

2 φακοί

3 σκάφη

τρέιλερ για μεταφορά σκάφους

4 κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών

ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια

κινητό

usb.

Κατασχέθηκαν ακόμη τρία σκάφη, από τα οποία τα δύο έφεραν εξωλέμβιες, καθώς και δύο τρέιλερ, χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου διερευνηθεί το νόμιμο της κατοχής τους.

Το σκάφος και η εξωλέμβιος, τα οποία απασχολούσαν ως προϊόντα υπεξαίρεσης, θα αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.