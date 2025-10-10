Logo Image

Συνελήφθη γυναίκα για χρήση ναρκωτικών στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Κοινωνία

Συνελήφθη γυναίκα για χρήση ναρκωτικών στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Φωτογραφία αρχείου/ INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δικαστική Αστυνομία προβαίνει σε συλλήψεις για αδικήματα που τελούνται εντός δικαστηρίων

Στη σύλληψη μιας γυναίκας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών εντός δικαστηρίων, προέβη η δικαστική αστυνομία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας.

Σε βάρος της γυναίκας, η οποία έκανε χρήση ακατέργαστης κάνναβης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δικαστική Αστυνομία προβαίνει σε συλλήψεις για αδικήματα που τελούνται εντός δικαστηρίων. Σχεδόν σε καθημερινή βάση, οι δικαστικοί αστυνομικοί συλλαμβάνουν άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπως ακατέργαστη κάνναβη και κρυσταλλική αμφεταμίνη, καθώς και για παράνομη κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μαχαίρια, πτυσσόμενες ράβδους και σιδερογροθιές. Πριν από λίγες ημέρες, είχε συλληφθεί και άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.

Ο ρόλος της Δικαστικής Αστυνομίας

Σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας είναι η υποστήριξη του έργου της Δικαιοσύνης και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η δικαίωση του Τραμπ, οι δισεκατομμυριούχοι της Αθήνας και τι ζητάει ο Μητσοτάκης από τους μεγάλους των κατασκευών

Η δικαίωση του Τραμπ, οι δισεκατομμυριούχοι της Αθήνας και τι ζητάει ο Μητσοτάκης από τους μεγάλους των κατασκευών

Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων, είτε με φυσικό τρόπο είτε ηλεκτρονικά, η εκτέλεση αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και η σύλληψη δραστών αυτόφωρων αδικημάτων.

Επιπλέον, οι δικαστικοί αστυνομικοί μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων, ενώ στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικές πράξεις κατόπιν εισαγγελικής ή ανακριτικής παραγγελίας.

naftemporiki.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube