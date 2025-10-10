Κοζάνη: Αναβιώνει στο Εφετείο η υπόθεση του δολοφόνου με το τσεκούρι που είχε εισβάλει στη ΔΟΥ

Ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δύο εργαζομένων που τραυμάτισε και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

Το χρονικό

Οπλισμένος με το τσεκούρι, ο 45χρονος κατηγορείται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι στις 16 Ιουλίου 2020 τραυμάτισε τέσσερις εφοριακούς υπαλλήλους, ο ένας από τους οποίους (ηλικίας 56 ετών και πατέρας ενός 15χρονου παιδιού) έχασε τη ζωή του έπειτα από νοσηλεία έξι μηνών. Μία υπάλληλος έχασε το μάτι της και οι άλλες δύο τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

O δράστης, ηλικίας 45 ετών, μπήκε στο κτίριο της ΔΟΥ Κοζάνης, δίνοντας στον έλεγχο της εισόδου το όνομα του ενώ του έγινε και θερμομέτρηση.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στον 2ο όροφο, όπου βγάζοντας από το σακίδιό του ένα μικρό τσεκούρι, επιτέθηκε με σφοδρότητα στους υπαλλήλους που βρίσκονταν μέσα στα γραφεία τους.

Τραυμάτισε σοβαρά δύο γυναίκες και τον άτυχο 56χρόνο. Μια τέταρτη υπάλληλος της υπηρεσίας τραυματίστηκε στην προσπάθεια της να ξεφύγει από την έξοδο του κτιρίου. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας και με τη βοήθεια ενός υπαλλήλου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ