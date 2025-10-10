Μάχη να σωθεί η όραση της εγκύου μετά την απίστευτης βαρβαρότητας επίθεση: «Ήθελε να της βγάλει τα μάτια με το πιρούνι» – Σεσημασμένος με αλλεπάλληλες συλλήψεις ο δράστης

Κίνδυνο απώλειας της όρασής της αντιμετωπίζει η έγκυος γυναίκα, που μεταφέρθηκε στο «Αττικόν» αφού δέχθηκε δεκάδες χτυπήματα στα μάτια και άλλα σημεία του προσώπου με πιρούνι από τον 43χρονο σύντροφό της.

Ο κατηγορούμενος, Γεωργιανής καταγωγής, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Το ποινικό του παρελθόν βαρύ.

Το περιστατικό

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ξέσπασε ένας διαπληκτισμος ανάμεσα στο ζευγάρι, ο οποίος κλιμακώθηκε γρήγορα με τον 43χρονο να παίρνει ένα πιρούνι και να άρχισε να χτυπάει με αδιανόητη βία την 39χρονη στο πρόσωπο και το σώμα.

Κατοίκοι της περιοχής περιγράφουν εικόνες φρίκης: η γυναίκα βγήκε στο δρόμο γεμάτη αίματα ζητώντας βοήθεια. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκος, δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ότι τα χτυπήματα δείχνουν πως ήθελε να της βγάλει τα μάτια.

«Είναι ένα σοκαριστικό περιστατικό ακόμη και για εμάς που έχουμε δει πολλά. Μιλάμε για μία βαρβαρότητα, μία σκληρότητα από τέρας, όχι από άνθρωπο. Το πρόσωπό της ήταν γεμάτο τρύπες. Πήγε να της βγάλει τα μάτια», είπε χαρκατηριστικά.

Στο νοσοκομείο υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις στα μάτια: το αριστερό μάτι έχει υποστεί βαρύτατη βλάβη και η όραση στο δεξί μάτι βρίσκεται επίσης σε κίνδυνο. Οι θεράποντες γιατροί κάνουν αγώνα για να διασώσουν την όρασή της, ενώ στο σώμα της υπάρχουν και σημάδια από δαγκώματα.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής περιγράφουν τον δράστη ως «βίαιο» και «επικίνδυνο», κάτι που αποδεικνύεται και από το ποινικό του μητρώο.

Από το 2012 ο 43χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει σε πολλές περιπτώσεις τις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με τις καταγραφές που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, οι συλλήψεις του τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν σειρά αδικημάτων: σωματικές βλάβες, απειλές. φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπές, διατάραξη οικιακής ειρήνης, καθώς και πολλαπλές παραβάσεις του ΚΟΚ — αρκετές φορές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Φέρεται να είχε κακοποιήσει επίσης την πρώην σύζυγό του και την κόρη του.

Αναφέρθηκε επίσης πως το 2023 υπέβαλε αίτημα για εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα δηλώνοντας ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

Δικαστική εξέλιξη και επόμενα βήματα

Ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης και παραπέμφθηκε με τα σχετικά κακουργηματικά κατηγορητήρια. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού και την τεκμηρίωση των κατηγοριών.

Την ίδια ώρα, οι γιατροί και οι οικείοι της 39χρονης παρακολουθούν με αγωνία την πορεία της υγείας της, ενώ οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας θα κληθούν να παράσχουν ψυχολογική και νομική υποστήριξη στο θύμα και στο αγέννητο παιδί.

Το περιστατικό εγείρει εκ νέου σοβαρά ερωτήματα για την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων όταν ένας δράστης έχει μακρύ ποινικό μητρώο και την προστασία των θυμάτων πριν το τραγικό συμβάν.