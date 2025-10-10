Logo Image

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 6χρονου στη δομή Βαγιοχωρίου

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 6χρονου στη δομή Βαγιοχωρίου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για τρεις Αφγανούς, ηλικίας 19, 25 και 22 ετών

Tρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν στη δομή Βαγιοχωρίου, στη Βόλβη, για γενετήσιες πράξεις που καταγγέλθηκε ότι τέλεσαν με χρήση βίας σε βάρος ενός 6χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για τρεις Αφγανούς (19, 25 και 22 ετών), οι οποίοι διαμένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι, όπου καταγγέλθηκε πως έγινε η πράξη. Το ανήλικο θύμα, κατά την Αστυνομία, είναι επίσης από το Αφγανιστάν.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube