Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Η συμφωνία Χαμάς και Ισραήλ για τη Γάζα στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” “Χρυσοθήρες” στις διεθνείς αγορές”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ειρήνη με σφραγίδα του Τραμπ”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Δίχως τέλος το ράλι τιμών στα ακίνητα”

ΕΣΤΙΑ: “Πώς επηρεάζει την Ελλάδα η λύσις της Μέσης Ανατολής”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Η πίεση του Τραμπ έφερε την εκεχειρία στη Γάζα”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αλληλεγγύη στον ηρωικό αγώνα του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στο κράτος-δολοφόνο και την κατοχή”

ΤA NEA: “Τα πλεονεκτήματα αλλά και οι κίνδυνοι- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ”

ΚONTRA: “ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ”

