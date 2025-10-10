Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Η συμφωνία Χαμάς και Ισραήλ για τη Γάζα στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” “Χρυσοθήρες” στις διεθνείς αγορές”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ειρήνη με σφραγίδα του Τραμπ”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Δίχως τέλος το ράλι τιμών στα ακίνητα”
ΕΣΤΙΑ: “Πώς επηρεάζει την Ελλάδα η λύσις της Μέσης Ανατολής”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Η πίεση του Τραμπ έφερε την εκεχειρία στη Γάζα”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αλληλεγγύη στον ηρωικό αγώνα του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στο κράτος-δολοφόνο και την κατοχή”
ΤA NEA: “Τα πλεονεκτήματα αλλά και οι κίνδυνοι- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ”
ΚONTRA: “ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ”