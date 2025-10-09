Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσουν μαρτυρίες

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας όρισε ειδική επιτροπή για να εξετάσει το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης μέσω των καταθέσεων των πιλότων και των μαρτύρων, καθώς και από την ανάλυση του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού.

Τα βίντεο που καταγράφουν την πτώση του μονοκινητήριου εκπαιδευτικού Tecnam της Πολεμικής Αεροπορίας εξετάζονται λεπτομερώς καρέ-καρέ από τα μέλη της επιτροπής. Η καταγραφή περιλαμβάνει ολόκληρη την πτήση, από τη στιγμή που το αεροσκάφος τροχοδρομεί και απογειώνεται, έως την πρόσκρουση περίπου 100 μέτρα από τον διάδρομο προσγείωσης.

Το σενάριο αναγκαστικής προσγείωσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αντισμήναρχος και ο Σμηναγός εκτελούσαν άσκηση αναγκαστικής προσγείωσης, που περιλαμβάνει «απενεργοποίηση» του κινητήρα. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά τα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που οι πιλότοι έθεσαν τον κινητήρα σε κατάσταση μη παραγωγής ώσης μέχρι την πτώση στο έδαφος.

Συγκεκριμένα, οι πιλότοι ρυθμίζουν τις πτέρυγες του έλικα σε γωνία που δεν παράγει ώση, προσομοιώνοντας βλάβη κινητήρα. Η άσκηση περιλαμβάνει στροφή αριστερά και άμεση στροφή δεξιά 180 μοιρών, ώστε το αεροσκάφος να ευθυγραμμιστεί με τον διάδρομο και να προσγειωθεί αντίθετα από την κατεύθυνση απογείωσης, πριν χάσει στήριξη.

Καταθέσεις και μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες από τον πύργο ελέγχου και από στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που παρακολούθησαν την πτήση συμπληρώνουν τα στοιχεία που συλλέγει η επιτροπή. Καίριο ρόλο στη διερεύνηση θα έχουν οι καταθέσεις των δύο εκπαιδευτών που επέβαιναν στο διθέσιο μονοκινητήριο.

Ο Αντιπτέραρχος ΕΑ Αθανάσιος Παπανικολάου δήλωσε: «Κατά τα άλλα, αν έχει γίνει θραύση του ρηναίου, αν έχει γίνει οτιδήποτε άλλο, θα το δείξει η διερεύνηση για να βγάλει ασφαλή στοιχεία».

Οι καταθέσεις των δύο εκπαιδευτών και των αυτοπτών μαρτύρων στον πύργο ελέγχου αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του ατυχήματος.

Η κατάσταση υγείας των πιλότων

Οι δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων νοσηλεύονται για δεύτερο 24ωρο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ο ένας φέρει κατάγματα στη μέση και τα κάτω άκρα, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και σπονδυλοδεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την αποκατάστασή του.

Ο δεύτερος πιλότος έχει χτύπημα στο κεφάλι και παραμένει σε καταστολή, ώστε οι γιατροί να μπορούν να παρέμβουν άμεσα αν χρειαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανταποκρίνεται θετικά και ενδέχεται εντός της ημέρας να τον επαναφέρουν εάν όλα κυλήσουν ομαλά.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφτηκε το 251 ΓΝΑ για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υγείας των δύο αεροπόρων της Σχολής Ικάρων.