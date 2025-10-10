Εορτολόγιο: Γιορτή για 2 αδέλφια – μάρτυρες σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 10 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, των αδελφών Μαρτύρων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Θεόφιλος ο Ομολογητής

Ο Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα

Ο Άγιος Ευλάμπιος και η αδελφή του Αγία Ευλαμπία έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (3ος αιώνας). Ο Ευλάμπιος συνελήφθη επειδή ομολόγησε δημόσια τον Χριστό, και όταν η Ευλαμπία έμαθε για τη σύλληψή του, έσπευσε να σταθεί στο πλευρό του. Αφού βασανίστηκαν με σκληρότητα, παρέδωσαν και οι δύο το πνεύμα τους στον Θεό, μαρτυρώντας με απαράμιλλο θάρρος και αγάπη για την αλήθεια του Ευαγγελίου.

Ο Όσιος Θεόφιλος ο Ομολογητής υπήρξε επίσκοπος κατά την περίοδο της Εικονομαχίας. Υπερασπίστηκε την τιμή των ιερών εικόνων και για την ομολογία του υπέστη φυλακίσεις και κακουχίες, χωρίς να λυγίσει.

Ο Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα, από τους νεότερους Ρώσους αγίους (19ος αιώνας), αναδείχθηκε πνευματικός πατέρας μεγάλης εμβέλειας, γνωστός για τη σοφία, την ταπείνωση και τα θαύματά του.

