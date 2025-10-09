Logo Image

Λαϊκά τραγούδια του Πόντου και το ανέκδοτο της λύρας

Τι έγραφε ο Μιλτιάδης Νυμφόπουλος, το 1960, στο «Βήμα της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης»

Τα λαϊκά μας τραγούδια του Πόντου βγήκαν μέσ’ απ’ την ψυχή του λαού μας, αυτού που έζησε τις μαύρες μέρες της σκλαβιάς. Οι πατέρες μας μέσ’ στους απόκρημνους βράχους και στα σύσκια δάση του Πόντου, εκεί όπου δεν έφτανε το μάτι του εχθρού, ψάλλανε με συγκίνηση τα λαϊκά μας τραγούδια και τα εθνικά μας μοιρολόγια που τους άναβαν το αίμα και τους ανέβαζαν σε σφαίρες υψηλών ιδανικών.

Ποιος από μας άκουσε τους πατέρες μας στον Πόντο να τραγουδήσουν εθνικά μοιρολόγια και δεν τους είδε να τρίζουν τα δόντια τους από εθνική αγανάκτηση;

Τα εθνικά μοιρολόγια του Πόντου τραγουδήθηκαν από τους ορεσίβιους Έλληνας και μάλιστα τους Σανταίους.

