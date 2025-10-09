Logo Image

Διαθέσιμα στα φαρμακεία τα self test για κατανάλωση αλκοόλ στην οδήγηση

Με τέσσερις ενδείξεις αποτελεσμάτων

Διαθέσιμα στα φαρμακεία είναι πλέον τα self-test για κατανάλωση αλκοόλ.

Πρόκειται για ατομικά τεστ, τα οποία ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνος του, προκειμένου να γνωρίζει αν είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια.

Το κοστίζει από 5 έως 7 ευρώ η συσκευασία (περιέχει δύο τεστ) και η διαδικασία είναι απλή, όπως εξηγεί φαρμακοποιός στην ΕΡΤ:

«Υπάρχει ένα αντιδραστήριο στο κέντρο του σωλήνα. Πιέζεις τα δύο άκρα για να το απελευθερώσεις και φυσάς παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα. Το επαναλαμβάνεις μία ακόμη φορά. Ανάλογα με το χρώμα που αλλάζουν οι κρύσταλλοι στο εσωτερικό, μπορείς να δεις αν έχεις καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ που σε θέτει εκτός ορίου».

Η κλίμακα περιλαμβάνει τέσσερις ενδείξεις:

  • 0: Αρνητικό (λευκό)
  • 0.2: Χαμηλή ποσότητα
  • 0.5: Υψηλότερη ένδειξη
  • 0.8: Πολύ υψηλή ένδειξη (κόκκινο)

