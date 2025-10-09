ΕΛ.ΑΣ.: Ζητεί πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος

Τις συνθήκες θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, και περί ώρα 22:30, επί της λεωφόρου Πάρνηθος, στο ύψος του αριθμού 387, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάρνηθα, στην περιοχή του δήμου Αχαρνών, έρευνα η Ελληνική Αστυνομία.

Το βράδυ εκείνο όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού του.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στα τηλέφωνα 210 2854400 και 210 2854402.