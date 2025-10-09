Δροσιά: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 38χρονου

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 29χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον 38χρονο πρώην σύζυγο της συντρόφου του την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στη Δροσιά στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε την πράξη του επικαλούμενος ψυχωτική διαταραχή.

«Ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος. Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο – τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα. Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακα. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν» ανέφερε.

Ο συνήγορός του ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Το θύμα που κατέθεσε στους αστυνομικούς, είχε αναγνωρίσει τον κατηγορούμενο ως τον δράστη της επίθεσης.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 29χρονος, ο οποίος είχε πάρει ταξί από το ΚΤΕΛ Κολωνού για τη Δροσιά, ήταν κρυμμένος σε θάμνους και περίμενε τον 38χρονο να βγει από το σπίτι του. Μόλις τον είδε, τον πυροβόλησε και στη συνέχεια διέφυγε με το ταξί.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν περισυλλέξει στο σημείο τουλάχιστον τρεις κάλυκες από 22άρι πιστόλι.

