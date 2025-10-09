Logo Image

Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο

Κοινωνία

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)

Έπειτα από σφοδρή πρόσκρουση, το όχημά του τυλίχθηκε στις φλόγες

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 44χρονος, όταν το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα το οποίο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτισμού και ακολούθως σε περίφραξη οικίας, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης στο ύψους του οικισμού Μαυρόβατο.

Τραυματίστηκε θανάσιμα

Αποτέλεσμα της σφοδρής πρόσκρουσης ήταν ο βαρύτατος τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

