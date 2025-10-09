Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 44χρονος, όταν το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα το οποίο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτισμού και ακολούθως σε περίφραξη οικίας, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης στο ύψους του οικισμού Μαυρόβατο.

Τραυματίστηκε θανάσιμα

Αποτέλεσμα της σφοδρής πρόσκρουσης ήταν ο βαρύτατος τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ