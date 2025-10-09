Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: «Είμαι πεπεισμένος πως ο θάνατος του πατέρα μου είναι εγκληματική ενέργεια» κατέθεσε ο γιος του

Συνεχίστηκε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη των δύο ψαράδων, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου 2021.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο γιος του πρώην υπουργού, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο θάνατος του πατέρα του ήταν εγκληματική ενέργεια.

«Είδα τον πατέρα μου χτυπημένο σε πάρα πολλά σημεία στο πρόσωπο. Είναι μία εικόνα που δεν ξεχνιέται. Έπειτα από ώρες που ψάχναμε τον πατέρα μου, μας τηλεφώνησε ο ιδιώτης δύτης που τον αναζητούσε και μας είπε ότι βρέθηκε η σορός.

Πήγαμε με την μητέρα μου στο νησί των Ονείρων. Είδαμε πολύ κόσμο. Της είπα κάτσε μέσα και μην βγεις αν δεν σου πω. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να έχει τόσο κόσμο, ήταν νύχτα. Ήρθε ένας κύριος και μου είπε ότι είναι από το γραφείο Τελετών και πως ήρθε να πάρει την σορό. Είδα τον πατέρα μου. Ήταν σκεπασμένος με ένα μπουφάν. Το πρώτο που είδα ήταν το τραύμα στο χέρι του. Ο αντίχειρας ήταν κομμένος. Είπα ότι θέλω να τον δω. Έβγαλαν το μπουφάν. Βλέπω τον πατέρα μου χτυπημένο στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μία εικόνα που δεν ξεχνιέται. Τέσσερα χρόνια τώρα την έχω μπροστά μου. Ήμουν σε σοκ. Σκέφτηκα πως δέχθηκε επίθεση. Είμαι πεπεισμένος πως είναι εγκληματική ενέργεια» είπε ο μάρτυρας.

«Προσχεδιασμένη δολοφονία»

Για προσχεδιασμένη δολοφονία έκανε λόγο η χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου, η οποία ολοκλήρωσε την κατάθεσή της.

Πρόεδρος: Το κίνητρο των κατηγορουμένων ποιο ήταν;

Μάρτυρας: Δεν το ξέρω.

Πρόεδρος: Από ποια στοιχεία συνάγετε ότι ήταν προσχεδιασμένη;

Μάρτυρας: Από το ότι τον περίμεναν.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι «υπήρχε κωλυσιεργία και άρνηση των Λιμενικών αρχών της Ερέτριας στη διερεύνηση του περιστατικού, το οποίο εξαρχής θεώρησαν ατύχημα. Ζητούσαμε πληροφορία και δεν την είχαμε» είπε η μάρτυρας.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν πρώην υπουργοί, όπως ο Γιώργος Λιάνης, ο Νίκος Σηφουνάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, αλλά και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και η καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλικογλου.

Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

