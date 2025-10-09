Καλύβια: Αστυνομική επιχείρηση για ηρωίνη σε κατοικία

Πάνω από 8 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν σε οικία στα Καλύβια Αττικής, μετά από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας.

Οργανώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Μετά από έρευνα, εντοπίστηκαν εντός της οικίας:

8 κιλά και 110 γραμμάρια ηρωίνης

4 κινητά τηλέφωνα

όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση της ηρωίνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν εντός της οικίας και συνελήφθησαν 3 άτομα, 22χρονος, 19χρονος και 20χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Προηγήθηκε η διερεύνηση πληροφορίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σχετικά με την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ηρωίνης εντός οικίας στα Καλύβια, η οποία διακινείται από τους συλληφθέντες στην ευρύτερη περιοχή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.