Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε μοτοσικλετιστή και εγκατέλειψε το σημείο

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη τραυματία σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο του Βόλου.

Ένα Ι.Χ. , που κινούταν στην οδό Αναλήψεως, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα κοντά στη διασταύρωση με την οδό Περραιβού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 47χρονου μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος χωρίς να παράσχει βοήθεια, σύμφωνα με την αστυνομία. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου στην περιοχή της Αγριάς. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο άνδρας συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.