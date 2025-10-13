Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης: Εκπαίδευση με επίκεντρο τον άνθρωπο και το βλέμμα στο μέλλον

Σε μια εποχή όπου η γνώση αλλάζει ρυθμούς πιο γρήγορα από ποτέ, η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης παραμένει σταθερή στις αξίες της, ενώ ταυτόχρονα πρωτοπορεί. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έχει διαμορφώσει γενιές μαθητών με ισχυρά θεμέλια, αλλά πάνω απ’ όλα με ψυχή, κριτική σκέψη και αίσθηση ευθύνης απέναντι στον εαυτό τους και τον κόσμο.

Για τη Λεόντειο, η εκπαίδευση δεν είναι ένας αγώνας δρόμου γνώσεων. Είναι μια ολιστική εμπειρία ζωής, που ενώνει τον νου, την καρδιά και το ήθος. Στόχος του σχολείου δεν είναι απλώς να διαμορφώνει άριστους μαθητές, αλλά ευτυχισμένους ανθρώπους, νέους που γνωρίζουν ποιοι είναι, τι τους εμπνέει και πώς μπορούν να συμβάλουν θετικά στο σύνολο.

Η εκπαίδευση του αύριο, σήμερα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης τόλμησε ένα ακόμη μεγάλο βήμα: την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. Το LeonteiosAI, η πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα από τη δημιουργικότητα και το όραμα των εκπαιδευτικών και των μαθητών, δεν είναι απλώς ένα project· είναι μια εκπαιδευτική επανάσταση με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Η Λεόντειος έγινε το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που εισήγαγε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, συνδέοντάς το άμεσα με την καθημερινή διδασκαλία και τη σκέψη των μαθητών. Η συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγόριθμους “Αρχιμήδης” και το Ερευνητικό Κέντρο “Δημόκριτος” ενισχύει περαιτέρω αυτή την πρωτοπορία, προσφέροντας στους μαθητές πρόσβαση στη γνώση, τη δεοντολογία και τη δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών.

Η επιτυχία του LeonteiosAI, που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε συνέδριο με συμμετοχή πανεπιστημιακών, ερευνητών και στελεχών της τεχνολογίας, ανέδειξε τον ρόλο που μπορεί να έχει ένα σχολείο όταν τολμά να οραματιστεί. Ένα σχολείο που δεν φοβάται να αγγίξει το μέλλον, χωρίς να χάνει τον άνθρωπο από το κέντρο του.

Παιδεία με πρόσωπο και αξίες

Η Γενική Διευθύντρια της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, κα Δέσποινα Τσαούση, σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Η εκπαίδευση για εμάς δεν είναι μια διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, αλλά μια διαδρομή αυτογνωσίας. Θέλουμε οι μαθητές μας να μαθαίνουν, να δημιουργούν, να αμφισβητούν, να χαίρονται. Να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους εμπνέει να γίνουν ευτυχισμένοι άνθρωποι, γιατί μόνο τότε μπορούν να γίνουν και υπεύθυνοι πολίτες.»

Η Λεόντειος επενδύει συστηματικά σε δράσεις που συνδέουν τη γνώση με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κοινωνική προσφορά και τη δημιουργικότητα. Στόχος είναι να προσφέρει μια εκπαίδευση που καλλιεργεί ολόκληρη την προσωπικότητα, ένα σχολείο που δεν προετοιμάζει απλώς για το αύριο, αλλά δημιουργεί το αύριο.

Η αξία της συνέχειας

Πιστή στην παράδοσή της, η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός μάθησης που εξελίσσεται συνεχώς, ακούει, συνεργάζεται και δημιουργεί. Αντλεί δύναμη από τις αξίες της πίστης, της αλληλεγγύης, της αριστείας και τις μετατρέπει σε πράξη, μέσα στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής.

Όπως υπογραμμίζει η κα Τσαούση:

«Οφείλουμε στα παιδιά μας ένα σχολείο που να τα εμπνέει να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Αυτή είναι η αποστολή μας, και αυτήν υπηρετούμε κάθε μέρα, με πίστη, συνέπεια και αγάπη για τον άνθρωπο.»