Logo Image

Κώστας Κορτίδης: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους πέντε καλύτερους άνδρες ηθοποιούς της Τουρκίας

Κοινωνία

Κώστας Κορτίδης: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους πέντε καλύτερους άνδρες ηθοποιούς της Τουρκίας

(Φωτ.: facebook.com/Kostas.Kortidis.Official)

Γέννημα-θρέμμα Ζωγραφείου και Ζαππείου ο γνωστός Κωνσταντινουπολίτης καλλιτέχνης

Από τις θεατρικές παραστάσεις με συμπρωταγωνιστές τους συμμαθητές του στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης, το Ζάππειο και το Ζωγράφειο, ο Κώστας Κορτίδης βρίσκεται να μεσουρανεί στα πολιτιστικά πράγματα της Τουρκίας και να φιγουράρει μεταξύ των πέντε καλύτερων ανδρών ηθοποιών θεάτρου της γειτονικής χώρας!

Ο Κωνσταντινουπολίτης Κώστας Κορτίδης ήταν συνυποψήφιος με τους συναδέλφους του Cem Yicit Uzumoglu, Erdem Akakce, Erkan Kocak Kostendil και Firat Tanis στην κατηγορία για τον «Καλύτερο Άνδρα Ηθοποιό του Θεάτρου», στα βραβεία Kristal Geyik Awards του Πανεπιστημίου Hacettepe.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube