Κώστας Κορτίδης: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους πέντε καλύτερους άνδρες ηθοποιούς της Τουρκίας

Από τις θεατρικές παραστάσεις με συμπρωταγωνιστές τους συμμαθητές του στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης, το Ζάππειο και το Ζωγράφειο, ο Κώστας Κορτίδης βρίσκεται να μεσουρανεί στα πολιτιστικά πράγματα της Τουρκίας και να φιγουράρει μεταξύ των πέντε καλύτερων ανδρών ηθοποιών θεάτρου της γειτονικής χώρας!

Ο Κωνσταντινουπολίτης Κώστας Κορτίδης ήταν συνυποψήφιος με τους συναδέλφους του Cem Yicit Uzumoglu, Erdem Akakce, Erkan Kocak Kostendil και Firat Tanis στην κατηγορία για τον «Καλύτερο Άνδρα Ηθοποιό του Θεάτρου», στα βραβεία Kristal Geyik Awards του Πανεπιστημίου Hacettepe.

