Βύρωνας: Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Κοινωνία

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εντοπίστηκε εύφλεκτο υγρό

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Καρέα, στον Βύρωνα, σήμερα Πέμπτη τα ξημερώματα.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 5 το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα της αντιπροσωπείας προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δύο από αυτά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Κατά την έρευνα που έγινε για τα αίτια της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σπίρτα και πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.

