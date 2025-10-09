Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 4 για εισαγωγή skunk

Τέσσερα μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ελληνική επικράτεια συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Τρίτης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πρόκειται για 3 Έλληνες 27, 35 και 21 ετών και 19χρονο αλλοδαπό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργία «προφίλ» (profiling), από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των εμπλεκομένων.

Πιο αναλυτικά, ο 27χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα στον χώρο αφίξεων, όπου κατελήφθη να κατέχει εντός δύο αποσκευών του, για λογαριασμό των τριών συγκατηγορουμένων του και με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 60 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 32 κιλών, τις οποίες εν συνεχεία θα παραλάμβανε ο 35χρονος, προκειμένου να τις παραδώσει με τη χρήση ταξί στους τελικούς παραλήπτες.

Για την εξασφάλιση της ομαλής μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών, ο 21χρονος και ο 19χρονος επιτηρούσαν τον περιβάλλοντα χώρο του αερολιμένα, ενώ στην πορεία θα συνόδευαν το ταξί με άλλο όχημα.

Παράλληλα, την ίδια ώρα στον χώρο αφίξεων, κατελήφθη ο 35χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση 3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2,15 γραμμαρίων.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, από τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κάνναβη 50,3 γραμμαρίων, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 30 γραμμαρίων και εμφανώς πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί) και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 5 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 2 βαλίτσες και 245 ευρώ.

Οι 3 εκ των 4 κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ σε έναν εξ αυτών έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.