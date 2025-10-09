Ηράκλειο: Θύμα απάτης 67χρονη – Πώς της πήραν 30.000 ευρώ

Ποσό 30.000 ευρώ κατάφερε να αποσπάσει ένας άνδρας από 67χρονη, η οποία έπεσε θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, εμφανιζόμενος ως εκπρόσωπος εταιρείας, με ειδικότητα στην αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων.

Πώς της απέσπασαν 30.000 ευρώ

Βάσει της καταγγελίας, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι στον λογαριασμό της γυναίκας υπήρχε σε εκκρεμότητα πίστωση 58.000 ευρώ από προηγούμενη συναλλαγή και την έπεισε να εγκαταστήσει στον υπολογιστή της εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Με την εγκατάσταση της εφαρμογής, ο άγνωστος άνδρας προχώρησε σε μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό της. Συνολικά, πραγματοποίησε τρεις διαδοχικές μεταφορές των 10.000 ευρώ, αποσπώντας συνολικά το πόσο των 30.000 ευρώ.

Μόλις η 67χρονη αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί προχώρησε σε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τις αστυνομικές αρχές ήδη να διερευνούν την υπόθεση.