Τατόι: Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύονται οι 2 πιλότοι – Η κατάσταση της υγείας τους

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Το αεροσκάφος συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, όταν προσέκρουσε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης

Σοβαρά τραύματα, χωρίς πάντως να κινδυνεύει η ζωή τους, φέρουν οι δύο πιλότοι του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, έπειτα από το χθεσινό ατύχημα στο Τατόι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση με αιμάτωμα.

Προληπτικά, αποφασίστηκε η διασωλήνωσή του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Ο δεύτερος χειριστής του αεροσκάφους έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το αεροσκάφος συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, όταν προσέκρουσε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Περιστατικό με Αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της ΠΑ

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Εικόνες από το σημείο

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

