Κακοποίηση 39χρονης εγκύου από τον σύντροφό της: Μάχη για να σωθεί η όρασή της

Μάχη για να σωθεί η όρασή της από το δεξί μάτι δίνει η 39χρονη έγκυος, γεωργιανής καταγωγής, που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της.

Η γυναίκα, που είναι στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική του Αττικού νοσοκομείου με σοβαρά τραύματα στα μάτια και το πρόσωπο μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από τον 43χρονο ομοεθνή σύντροφό της.

Χθες υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και κατά την δημόσια τηλεόραση έχει σωθεί η όρασή της από το αριστερό μάτι, ωστόσο, δίνεται μάχη από τους γιατρούς για το δεξί της μάτι.

Η 39χρονη διακομίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Αττικό Νοσοκομείο με τραύματα από πιρούνι, στα άνω άκρα, στην κοιλιακή χώρα, το πρόσωπο και το μάτι, μετά από μεταξύ τους τσακωμό. Φέρεται να είχε χάσει πολύ αίμα από την επίθεση του συντρόφου της.

Η γυναίκα κατάφερει να ξεφύγει από τον σύντροφό της που ήταν σε αμόκ, βγήκε στον δρόμο και άρχισε να τρέχει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 43χρονος φέρεται να της επιτέθηκε εκατοντάδες φορές με το πιρούνι, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Ωστόσο, χθες εντοπίστηκε από αστυνομικούς του ΑΤ Ψυχικού και συνελήφθη.