Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και η ασθενής βρέθηκε στον δρόμο – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για το περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη όταν πόρτα ασθενοφόρου άνοιξε ενώ ήταν εν κινήσει το όχημα με αποτέλεσμα να βρεθεί στο δρόμο η ηλικιωμένη ασθενής που μετέφερε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έλαβε χώρα χθες, λίγο μετά τις 11:00το πρωί, όταν ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας που συνεργάζεται με το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετέφερε την 92χρονη ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της καθώς είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Σημειώνεται ότι η ιδιωτική εταιρεία έχει σύμβαση με το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, στο επίπεδο της εξυπηρέτησης δευτερογενών περιστατικών, δηλαδή για την μεταφορά ασθενών που έχουν λάβει εξιτήριο ή για μεταφορά ασθενών από και προς το νοσοκομείο για προγραμματισμένες εξετάσεις.

Κατά την μεταφορά της 92χρονης, το ασθενοφόρο σταματήσει καθώς συνάντησε ερυθρό σηματοδότη. Την ώρα όμως που πήγε να ξεκινήσει την πορεία του, αφού άναψε πράσινο το φανάρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, μετακινήθηκε το φορείο ανοίγοντας την πόρτα, με αποτέλεσμα η ασθενής να βρεθεί στην άσφαλτο. Ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί. Εκείνη την ώρα ήταν σταματημένα όλα τα υπόλοιπα οχήματα που βρίσκονταν αρκετά πιο πίσω από το ασθενοφόρο κι έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το περιστατικό πέρα από την ΕΔΕ που διατάχθηκε, το νοσοκομείο διέκοψε τη σύμβασή του με την συγκεκριμένη εταιρεία.