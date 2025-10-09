Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 41χρονου για ναρκωτικά – Έκρυβε πάνω από 23 κιλά κάνναβης στη δεξαμενή καυσίμων του αυτοκινήτου του

Στη σύλληψη ενός 41χρονου άνδρα, ο οποίος έκρυβε πάνω από 23 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σέσα στη δεξαμενή υγραερίου του αυτοκινήτου του, προχώρησαν χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη οι αστυνομικοί Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Ο 41χρονος είχε εισαγάγει την κάνναβη από την Αλβανία με σκοπό να τα διακινήσει στην ελληνική επικράτεια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πώς συνελήφθη

Για τον συλληφθέντα υπήρχαν πληροφορίες ότι εισάγει και διακινεί ναρκωτικά στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ίδιος φαίνεται ότι εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από συνοριακό σταθμό, οδηγώντας αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν και ακολούθησε έρευνα στο όχημα με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος και του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, μέσω ανίχνευσης με τη μέθοδο X-RAY.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Κατά την έρευνα βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στη δεξαμενή καυσίμου (υγραερίου) και κατασχέθηκαν 12 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 23 κιλών και 450 γραμμαρίων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, από την κατοχή του κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, 1.000 ευρώ και το αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.