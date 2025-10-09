Επίθεση αλλοδαπού σε οδηγό του Μετρό: Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης του ασύλου

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης του ασύλου για τον αλλοδαπό που επιτέθηκε σε οδηγό του Μετρό μετά από συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Είχε επιτεθεί ξανά

Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025, για το οποίο είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.