Logo Image

Επίθεση αλλοδαπού σε οδηγό του Μετρό: Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης του ασύλου

Κοινωνία

Επίθεση αλλοδαπού σε οδηγό του Μετρό: Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης του ασύλου

Φωτογραφία Αρχείου (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης του ασύλου για τον αλλοδαπό που επιτέθηκε σε οδηγό του Μετρό μετά από συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Είχε επιτεθεί ξανά

Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025, για το οποίο είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube