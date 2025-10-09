Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οι τυχεροί των μειωμένων τεκμηρίων”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τι αλλάζει στις εξετάσεις στο λύκειο”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Δεν θέλει ούτε να τον βλέπει…”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Οι πίνακες με τα νέα τεκμήρια διαβίωσης”

ΕΣΤΙΑ: “Επίδειξις σημαίας απο το “Πίρι Ρέις” επί 20 ώρες στο Αιγαίο”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ” “ΔΩΡΟ” ΣΤΟΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΤΟ ΟΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Στο σκοτάδι για τα ιατρικά λάθη”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς απο το ξεχείλωμα του χρόνου εργασίας και την “ευελιξία” “

ΤA NEA: “Κόβει τις γέφυρες-ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ, ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ”

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Άλμα πιο γρήγορο απο τη φθορά”

ΚONTRA: “ΔΙΕΣΥΡΕ ΤΟΝ ΚΥΡΑΝΑΚΗ Η ΙΤΑΛΙΚΗ HELLENIC TRAIN”