Logo Image

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2025

Κοινωνία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2025

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οι τυχεροί των μειωμένων τεκμηρίων”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τι αλλάζει στις εξετάσεις στο λύκειο”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Ραντεβού» στη Ρηγίλλης: Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς σε εκδήλωση για το βιβλίο Στυλιανίδη

«Ραντεβού» στη Ρηγίλλης: Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς σε εκδήλωση για το βιβλίο Στυλιανίδη

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Δεν θέλει ούτε να τον βλέπει…”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Οι πίνακες με τα νέα τεκμήρια διαβίωσης”

ΕΣΤΙΑ: “Επίδειξις σημαίας απο το “Πίρι Ρέις” επί 20 ώρες στο Αιγαίο”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ” “ΔΩΡΟ” ΣΤΟΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΤΟ ΟΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Στο σκοτάδι για τα ιατρικά λάθη”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς απο το ξεχείλωμα του χρόνου εργασίας και την “ευελιξία” “

ΤA NEA: “Κόβει τις γέφυρες-ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ, ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ”

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Άλμα πιο γρήγορο απο τη φθορά”

ΚONTRA: “ΔΙΕΣΥΡΕ ΤΟΝ ΚΥΡΑΝΑΚΗ Η ΙΤΑΛΙΚΗ HELLENIC TRAIN”

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube