Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2025

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οι τυχεροί των μειωμένων τεκμηρίων”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τι αλλάζει στις εξετάσεις στο λύκειο”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Δεν θέλει ούτε να τον βλέπει…”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Οι πίνακες με τα νέα τεκμήρια διαβίωσης”
ΕΣΤΙΑ: “Επίδειξις σημαίας απο το “Πίρι Ρέις” επί 20 ώρες στο Αιγαίο”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ” “ΔΩΡΟ” ΣΤΟΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΤΟ ΟΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Στο σκοτάδι για τα ιατρικά λάθη”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς απο το ξεχείλωμα του χρόνου εργασίας και την “ευελιξία” “
ΤA NEA: “Κόβει τις γέφυρες-ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ, ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ”
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Άλμα πιο γρήγορο απο τη φθορά”
ΚONTRA: “ΔΙΕΣΥΡΕ ΤΟΝ ΚΥΡΑΝΑΚΗ Η ΙΤΑΛΙΚΗ HELLENIC TRAIN”