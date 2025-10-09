Logo Image

Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Κοινωνία

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Σε σοβαρή κατάσταση οι δύο τραυματίες

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην Εύβοια, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και τέσσερα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο αυτοκίνητα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Στο σημείο μετέβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί από το Α.Τ. Κύμης και η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τρία από τα πέντε συνολικά άτομα που επέβαιναν και στα δύο αυτοκίνητα.

Κατά την σύγκρουση έχασε την ζωή του ένας άνδρας 30 ετών και τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κύμης. Τα δύο εξ’ αυτών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η τροχαία της περιοχής διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

