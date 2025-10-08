Τρίπολη: Άγριο επεισόδιο μεταξύ δύο ανήλικων αγοριών – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στην Τρίπολη για ένα περιστατικό μεταξύ δύο ανήλικων αγοριών, το οποίο κατέληξε σε τραυματισμούς και τη σύλληψη γονέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, σε κατοικημένη περιοχή της πόλης, και συγκεκριμένα στην οδό Καλαβρύτων. Οι δύο ανήλικοι φέρεται να διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον καβγά να παίρνει σύντομα διαστάσεις και να καταλήγει σε σωματική επίθεση.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν αρχικά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η κατάσταση του ενός κρίθηκε πιο σοβαρή και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Κατά την αυτοψία στο σημείο, αστυνομικοί εντόπισαν ένα αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια του επεισοδίου. Το εύρημα έχει σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν οι γονείς του ενός ανήλικου, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων της Ασφάλειας Τρίπολης αφορά την πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και καταθέσεις για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της συμπλοκής και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου.

