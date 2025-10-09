Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 9 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αβραάμ του Δικαίου, πατριάρχη της Παλαιάς Διαθήκης, και του Αγίου Ιακώβου, εκ των 12 Αποστόλων του Ιησού.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Οσία Ποπλία η Ομολογήτρια, Μάρτυς

Ο Όσιος Ανδρόνικος και η σύζυγός του Αθανασία

Ο Άγιος Ιάκωβος

Ο Άγιος Ιάκωβος, υιός του Αλφαίου, υπήρξε ένας από τους δώδεκα κορυφαίους Αποστόλους του Χριστού. Κατάγονταν πιθανότατα από την Καπερναούμ και θεωρείται αδελφός του Ευαγγελιστή Ματθαίου. Ήταν από τους πρώτους που άκουσαν το κάλεσμα του Κυρίου: «Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων». Μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο έργο του Ευαγγελίου. Κήρυξε τη χριστιανική πίστη με θάρρος και ζήλο σε διάφορες περιοχές της Ιουδαίας και της Περσίας, φωτίζοντας πλήθος ψυχών.

Η παράδοση αναφέρει ότι υπέστη μαρτυρικό θάνατο — λιθοβολήθηκε ή σταυρώθηκε για την ομολογία της πίστεώς του — και έτσι έλαβε τον στέφανο της δόξας. Ο Άγιος Ιάκωβος τιμάται ως παράδειγμα πραότητας, υπακοής και αποστολικού ήθους, ένας μαθητής που έζησε απλά, ταπεινά και έμεινε σταθερός μέχρι τέλους στον λόγο του Θεού.

Ο Άγιος Αβραάμ ο Δίκαιος

Ο Άγιος Αβραάμ, Πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, αποτελεί την εμβληματική μορφή της πίστης και της υπακοής προς τον Θεό. Έζησε περίπου τον 19ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται πρόγονος του εκλεκτού λαού του Θεού. Όταν ο Κύριος τον κάλεσε να εγκαταλείψει τη γη και την οικογένειά του και να πορευθεί «εἰς γῆν ἣν δείξω σοι», ο Αβραάμ υπάκουσε χωρίς δισταγμό.

Η πίστη του δοκιμάστηκε πολλές φορές, κορυφαία δε στιγμή η θυσία του Ισαάκ, όπου, υπακούοντας στη θεία εντολή, ήταν έτοιμος να προσφέρει τον ίδιο του τον γιο, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Γι’ αυτό και ονομάστηκε «πατέρας πάντων τῶν πιστευόντων».

Ο Αβραάμ είναι το πρότυπο της πίστης που δρα, της εμπιστοσύνης που δεν αμφιβάλλει και της υπακοής που γεννά ευλογία. Η Εκκλησία τον τιμά μαζί με τον ανεψιό του Λωτ, ως δικαίους και φίλους του Θεού, που προεικόνισαν την πνευματική πορεία κάθε πιστού προς τη σωτηρία.

Ποιοι άλλοι Άγιοι γιορτάζουν

Η Οσία Ποπλία έζησε στη Συρία και αναδείχθηκε σε παράδειγμα ομολογίας και θάρρους κατά την περίοδο των αιρέσεων, ενώ ο Όσιος Ανδρόνικος και η Αθανασία, σύζυγός του, εγκατέλειψαν τα εγκόσμια και ασκήτεψαν, φθάνοντας σε μέτρα αγιότητας και πνευματικής τελειότητας.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι: