Πάνος Ρούτσι: Ο αγώνας για δικαιοσύνη συνεχίζεται μέχρι τέλους

Κοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Ευχαρίστησε την οικογένεια που δημιούργησε σε ολόκληρη την Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών Ντένις, τερμάτισε χθες την απεργία πείνας που κράτησε 23 ημέρες, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη του σε όσους στάθηκαν στο πλευρό του. Στην ανακοίνωσή του, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, περιέγραψε την ημέρα ως μια στιγμή χαράς και νίκης, αλλά τόνισε ότι ο αγώνας για δικαιοσύνη συνεχίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Φορώντας μαύρη μπλούζα με το πρόσωπο του γιου του Ντένις και την ημερομηνία της τραγωδίας των Τεμπών, ο Ρούτσι δήλωσε ότι η μάχη δεν τελειώνει εδώ και ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Ταυτόχρονα, ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν, χαρακτηρίζοντας φίλους και υποστηρικτές ως μια «οικογένεια» που δημιούργησε σε όλη την Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα.

Πλήθος πολιτών ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του, συγκεντρώθηκε και του έδωσε τη δυνατότητα να αισθανθεί την αλληλεγγύη τους, σφίγγοντας το χέρι του και εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Η απόφασή του να τερματίσει την απεργία πείνας συνδέεται με την εξέλιξη των νομικών διαδικασιών:

  • η Δικαιοσύνη έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα της οικογένειας, περιλαμβανομένης της εκταφής της σορού του Ντένις και της διενέργειας τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων παρουσία πραγματογνώμονα της οικογένειας.

Η προγραμματισμένη για την Πέμπτη εκταφή αναβλήθηκε από την Αστυνομία και η οικογένεια θα ενημερωθεί εκ νέου για την ημερομηνία διεξαγωγής της, ενώ οι διαδικασίες συνεχίζονται υπό αυστηρή εποπτεία.

