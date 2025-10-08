39χρονη έγκυος στο νοσοκομείο – Άγρια επίθεση με πιρούνι από τον σύζυγό της

Μια συγκλονιστική περίπτωση γυναικείας κακοποίησης βλέπει το φως της δημοσιότητας. Για το περιστατικό συνελήφθη σήμερα το πρωί στο Νέο Ψυχικό από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής, ένας Γεωργιανός.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο τραγικό το γεγονός είναι πως η 39χρονη σύζυγός του, θύμα της επίθεσης, είναι έγκυος στον δεύτερο μήνα κύησης.

Η γυναίκα διακομίστηκε στις τρεις τα ξημερώματα της Τρίτης στο Αττικό Νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν πιρούνι, στα άνω άκρα, στην κοιλιακή χώρα, το πρόσωπο και το μάτι, μετά από μεταξύ τους τσακωμό.

Ο δράστης έχει οδηγηθεί στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.