Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Τα πιθανά αίτια του ατυχήματος – Στο ΓΝΑ οι δύο χειριστές

Σοκ επικράτησε σήμερα το πρωί στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, όταν ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε σε χωράφι, λίγα μόλις μέτρα από τον τροχόδρομο. Το διθέσιο αεροσκάφος, που συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση της Σχολής Ικάρων, σημείωσε ξαφνική απώλεια ύψους ενώ εκτελούσε κύκλους πάνω από την πίστα, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση και τον σοβαρό τραυματισμό των δύο εκπαιδευτών που επέβαιναν σε αυτό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πιλότοι και μηχανικοί, που βρέθηκαν μάρτυρες της πτώσης, για να συνδράμουν τους συναδέλφους τους. Οι δύο τραυματίες, παρά τα σοβαρά τους τραύματα, διατήρησαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για άμεση νοσηλεία. Ο ένας από αυτούς φέρει κατάγματα στα άκρα, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε στο κεφάλι. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, και οι δύο θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση για λίγες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων που προβλέπει το πρωτόκολλο ασφαλείας μετά από πτώση αεροσκάφους.

Αδιευκρίνιστα ακόμη τα αίτια του ατυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ανοίγοντας στα δύο μετά την πρόσκρουση, ενώ στον μπροστινό τροχό παρατηρείται σπάσιμο στο ριναίο άκρο, η αιτία του οποίου παραμένει υπό διερεύνηση. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το σπάσιμο προϋπήρχε ή προκλήθηκε κατά την πτώση.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει πλήρως τη διερεύνηση του περιστατικού, με δύο βασικά σενάρια να βρίσκονται υπό εξέταση: είτε ο κινητήρας υπέστη ξαφνική βλάβη («κράτηση») προκαλώντας την απότομη απώλεια ύψους, είτε οι πιλότοι εκτελούσαν άσκηση απώλειας κινητήρα και η προσπάθεια να τεθεί ξανά σε λειτουργία δεν κατέστη δυνατή.

Το αεροσκάφος που συνετρίβη είχε συμπληρώσει έξι χρόνια υπηρεσίας και χρησιμοποιούνταν τακτικά για εκπαιδευτικές πτήσεις. Το διθέσιο αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγο πριν τις 11 το πρωί και η πτώση του σημειώθηκε περίπου 150 μέτρα από τον τροχόδρομο, προκαλώντας ζημιές που χρειάζονται εκτεταμένη διερεύνηση πριν οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση.

Στο πλευρό των τραυματιών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, από την 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο, όπου βρισκόταν για επίσκεψη, ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους δύο τραυματίες πιλότους. «Μαθαίνω ότι και οι δύο είναι στο νοσοκομείο. Ο ένας πιο σοβαρά, ο άλλος λιγότερο αλλά χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του. Ευχόμαστε να το ξεπεράσουν γρήγορα και να επανέλθουν στη δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παρά τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένη σύσκεψη του ΝΑΤΟ, ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας των δύο εκπαιδευτών και για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε αυτούς, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιολόγηση της κατάστασης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς επιτήρησης και συντήρησης των εκπαιδευτικών αεροσκαφών, αλλά και την προσεκτική εκτέλεση των ασκήσεων πτήσης από τους χειριστές. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της πτώσης και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.