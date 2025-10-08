Ζάκυνθος: Τρίτη σύλληψη για περιστατικό απόπειρας ανθρωποκτονίας

Χθες βράδυ στη Ζάκυνθο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου Αλβανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ζακύνθου. Ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε συνεργασία με άλλους, απόπειρα εκβίασης από κοινού και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για τον τρίτο ύποπτο που συλλαμβάνεται σχετικά με μια σοβαρή σύγκρουση που σημειώθηκε τον Αύγουστο μεταξύ ομοεθνών του στο νησί. Στο περιστατικό συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα και χρησιμοποιήθηκαν ρόπαλα. Ο πρώτος ύποπτος είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δεύτερος προ ημερών.

Η συμπλοκή φαίνεται να είχε αφετηρία προσωπικές διαφορές, αλλά ο Εισαγγελέας αναβάθμισε τις κατηγορίες σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου για περαιτέρω διαδικασίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ