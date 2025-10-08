Πάνος Ρούτσι: Τεχνικοί σύμβουλοι από το εξωτερικό για την εκταφή

«Η αυριανή διαδικασία εκταφής αναβλήθηκε γιατί έχουμε ορίσει δικούς μας τεχνικούς συμβούλους, περιμένουμε να συνεννοηθούμε για το πότε θα έρθουν από το εξωτερικό και θα οριστεί νέα ημερομηνία», ανέφερε σε δηλώσεις του από το Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι, ο γιος του οποίου, Ντένις, έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο κ. Ρούτσι ανέφερε ότι οι τεχνικοί σύμβουλοι θα είναι από το εξωτερικό. «Δεν εμπιστευόμαστε πια τίποτα στην Ελλάδα με αυτά που έχουμε δει και έχουμε ζήσει, ήταν επιλογή μας, θέλαμε να είναι από το εξωτερικό (σ.σ. οι τεχνικοί σύμβουλοι). Θέλουμε να είναι δικός μας πραγματογνώμονας, να γίνει όπως πρέπει και όπως ορίζει ο νόμος η διαδικασία» τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, τα δείγματα θα σταλούν στο εξωτερικό. Σημείωσε επιπλέον ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε θα γίνει η διαδικασία εκταφής, κάτι που πιθανώς θα γίνει γνωστό σε δύο ημέρες.

«Χτες ήταν μία μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μία μάχη αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο. Θα πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα. Δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί να μας κάνει η κυβέρνηση. Πάμε σιγά – σιγά γιατί πολλά έχουμε δει αυτά τα 2μιση χρόνια. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Επί 23 μέρες βιώνω την κατάσταση αυτή μπροστά στην πόρτα τους. Δεν φανταζόμουν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει συνείδηση και ανθρωπιά στο να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, δηλαδή το αυτονόητο. Με το ζόρι δέχτηκαν τα αιτήματά μου μετά από τόσες μέρες», σημείωσε.

Αναβάλλεται η εκταφή

Υπενθυμίζεται ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη, εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αναβολή ζητήθηκε από την αστυνομία μετά τη νέα εισαγγελική παραγγελία, προκειμένου να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Τερμάτισε την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Χθες, Τρίτη, έπειτα από 23 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι τερματίζει την απεργία πείνας, καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρούτσι είχε αιτηθεί εκταφή της σορού του γιού του, Ντένις, για ταυτοποίηση αλλά και για τοξικολογικές-βιοχημικές εξετάσεις, καθώς για ορισμό τεχνικού συμβούλου που θα συμβάλλει στις έρευνες για τα αίτια θανάτου.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως είναι «ημέρα μιας πολύ μεγάλης νίκης του καλού απέναντι στο κακό. Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Και αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκαιο με το μέρος του μπορεί να νίκη τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς».

Και πρόσθεσε: «Σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια, δεν επικράτησαν και πια ανασύρονται οι έρευνες. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών. Βγαίνουν από τα ντουλάπια και από τα κιτάπια τα έγγραφα, τα στοιχεία που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς. Τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη, στο έγκλημα που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023».

«Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλείψεις των πραγματογνωμόνων και των ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοιχτά», επισήμανε η κ. Κωνσταντοπούλου.