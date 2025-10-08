Δίκη Χρυσής Αυγής: «Δεν ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής» λέει η Ζαρούλια – «Αμπελοφιλοσοφίες» οι συζητήσεις υπέρ των ναζί

«Δεν ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής. Στήριζα τον σύζυγο μου» δήλωσε η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλευτής της εγκληματικής οργάνωσης, απολογούμενη στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου εδώ και τρία χρόνια δικάζει σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση.

Η διαδικασία των απολογιών έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες, με κάποιους εκ των κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά «εκτίσει» τις πρωτόδικες ποινές, να δείχνουν απροθυμία να εμφανιστούν ενώπιον των δικαστών.

Η κυρία Ζαρούλια, αμφισβητώντας την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης , ως διευθυντικό στέλεχος της οποίας καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη έξι ετών, αρνήθηκε όσα της αποδίδονται και ζήτησε να κριθεί για τα πεπραγμένα της ως βουλευτής και όχι για πράξεις στις οποίες δεν είχε συμμετοχή.

Για την δολοφονία Φύσσα

Η κατηγορουμένη, έχοντας πίσω της στο ακροατήριο τη Μάγδα Φύσσα, επανέλαβε πως η ίδια και ο σύζυγος της πληροφορήθηκαν για τη δολοφονία του 34χρονου μουσικού την επομένη ημέρα και ότι λίγα λεπτά μετά το έγκλημα, ενόσω τα τηλέφωνα μελών της οργάνωσης εμφανίζουν έντονη δραστηριότητα, οι ίδιοι δεν γνώριζαν απολύτως τίποτε. Όπως είπε, ο Νίκος Μιχαλολιάκος ενημερώθηκε από την ίδια για το έγκλημα καθώς την ειδοποίησαν ότι γίνεται έρευνα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής.

Πρόεδρος: Δεν είχε λάβει ο σύζυγός σας κάποιο τηλεφώνημα;

Κατηγορούμενη: Όχι.

Πρόεδρος: Τα μέλη της Χρυσής Αυγής εκείνο το βράδυ αντάλλασσαν πολλά μηνύματα μεταξύ τους. Δεν ενημέρωσαν τον γενικό γραμματέα; Δεν ενημερωνόταν για όλα τα πράγματα στο κόμμα;

Κατηγορούμενη: Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται, όμως δεν γινόταν κατά 100%.

Η κατηγορουμένη δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για εγκληματικές πράξεις τής Χρυσής Αυγής αλλά και για χαρακτηρισμούς της σε ομιλίες της σε βάρος αλλοδαπών.

Αποβολή Λαγού

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων δημιουργήθηκε ένταση όταν ο κατηγορούμενος Γιάννης Λαγός, θέλοντας να υπερασπιστεί την Ε.Ζαρούλια για τις ερωτήσεις που δεχόταν, άρχισε να φωνάζει «Μόνο για ομιλίες ρωτάτε τόση ώρα. Για καμία εγκληματική ενέργεια…»

Εισαγγελέας: Γιατί ενοχλούν οι ερωτήσεις μου;

Γ.Λαγός: Ρωτάτε τη γυναίκα τόση ώρα μόνο για ομιλίες…

Πρόεδρος: Να αποβληθεί ο κατηγορούμενος μέχρι νεωτέρας γιατί διακόπτει την απολογία.

Γ.Λαγός: Όχι την απολογία. Τη σφαγή διακόπτω. Σας έχουν βάλει να εκτελείτε εντολές. Σκουπίδια…

Εισαγγελέας (προς την κατηγορουμένη): Είχε ναζιστική ιδεολογία το κόμμα;

Κατηγορούμενη: Το κόμμα ποτέ. Όταν είσαι με φίλους σου σε ένα δωμάτιο και αμπελοφιλοσοφείς, μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Στην Ελλάδα δεν διώκεται το φρόνημα. Ποτέ δεν είπαμε προς τα έξω τέτοια πράγματα.

Δεν θα προσέλθει να απολογηθεί ο Μιχαλολιάκος

Η σύζυγος του Ν.Μιχαλολιάκου είπε ότι ο κατηγορούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης δεν θα προσέλθει στο δικαστήριο να απολογηθεί αναφέροντας πως «η κατεστραμένη υγεία του δεν του επιτρέπει να μεταβεί στο δικαστήριο».

Οι απολογίες συνεχίζονται.